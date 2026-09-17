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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiya Aia 89
Al-Anbiya
89
21:89
وزكريا اذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين ٨٩
وَزَكَرِيَّآ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥ رَبِّ لَا تَذَرْنِى فَرْدًۭا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَٰرِثِينَ ٨٩
وَزَكَرِيَّآ
ﲠ
إِذۡ
ﲡ
نَادَىٰ
ﲢ
رَبَّهُۥ
ﲣ
رَبِّ
ﲤ
لَا
ﲥ
تَذَرۡنِي
ﲦ
فَرۡدٗا
ﲧ
وَأَنتَ
ﲨ
خَيۡرُ
ﲩ
ٱلۡوَٰرِثِينَ
ﲪ
٨٩
ﲫ
E (recorda-te) de Zacarias quando implorou ao seu Senhor: Ó Senhor meu, não me deixes sem prole, não obstante seresTu o melhor dos herdeiros!
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Tafsir Fathul Majid
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