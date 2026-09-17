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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiya Aia 87
Al-Anbiya
87
21:87
وذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا الاه الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ٨٧
وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَـٰضِبًۭا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِى ٱلظُّلُمَـٰتِ أَن لَّآ إِلَـٰهَ إِلَّآ أَنتَ سُبْحَـٰنَكَ إِنِّى كُنتُ مِنَ ٱلظَّـٰلِمِينَ ٨٧
وَذَا
ﱾ
ٱلنُّونِ
ﱿ
إِذ
ﲀ
ذَّهَبَ
ﲁ
مُغَٰضِبٗا
ﲂ
فَظَنَّ
ﲃ
أَن
ﲄ
لَّن
ﲅ
نَّقۡدِرَ
ﲆ
عَلَيۡهِ
ﲇ
فَنَادَىٰ
ﲈ
فِي
ﲉ
ٱلظُّلُمَٰتِ
ﲊ
أَن
ﲋ
لَّآ
ﲌ
إِلَٰهَ
ﲍ
إِلَّآ
ﲎ
أَنتَ
ﲏ
سُبۡحَٰنَكَ
ﲐ
إِنِّي
ﲑ
كُنتُ
ﲒ
مِنَ
ﲓ
ٱلظَّٰلِمِينَ
ﲔ
٨٧
ﲕ
E (recorda-te) de Dun-Num quando partiu, bravo, crendo que não poderíamos controlá-lo. Clamou nas trevas: Não hámais divindade do que Tu! Glorificado sejas! É certo que me contava entre os iníquos!
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.