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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiya Aia 80
Al-Anbiya
80
21:80
وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من باسكم فهل انتم شاكرون ٨٠
وَعَلَّمْنَـٰهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍۢ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّنۢ بَأْسِكُمْ ۖ فَهَلْ أَنتُمْ شَـٰكِرُونَ ٨٠
وَعَلَّمۡنَٰهُ
ﲨ
صَنۡعَةَ
ﲩ
لَبُوسٖ
ﲪ
لَّكُمۡ
ﲫ
لِتُحۡصِنَكُم
ﲬ
مِّنۢ
ﲭ
بَأۡسِكُمۡۖ
ﲮﲯ
فَهَلۡ
ﲰ
أَنتُمۡ
ﲱ
شَٰكِرُونَ
ﲲ
٨٠
ﲳ
E lhe ensinamos a arte de faze couraças para vós, a fim de proteger-vos das vossas violências mútuas. Não estaisagradecidos?
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Tafsir Fathul Majid
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