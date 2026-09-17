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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiya Aia 79
Al-Anbiya
79
21:79
ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما وسخرنا مع داوود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين ٧٩
فَفَهَّمْنَـٰهَا سُلَيْمَـٰنَ ۚ وَكُلًّا ءَاتَيْنَا حُكْمًۭا وَعِلْمًۭا ۚ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُۥدَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرَ ۚ وَكُنَّا فَـٰعِلِينَ ٧٩
فَفَهَّمۡنَٰهَا
ﲖ
سُلَيۡمَٰنَۚ
ﲗﲘ
وَكُلًّا
ﲙ
ءَاتَيۡنَا
ﲚ
حُكۡمٗا
ﲛ
وَعِلۡمٗاۚ
ﲜﲝ
وَسَخَّرۡنَا
ﲞ
مَعَ
ﲟ
دَاوُۥدَ
ﲠ
ٱلۡجِبَالَ
ﲡ
يُسَبِّحۡنَ
ﲢ
وَٱلطَّيۡرَۚ
ﲣﲤ
وَكُنَّا
ﲥ
فَٰعِلِينَ
ﲦ
٧٩
ﲧ
E fizemos Salomão compreender a causa. E dotamos ambos de prudência e sabedoria. E submetemos a ele e a Davi asmontanhas e os pássaros para que Nos glorificassem. E fomos Nós o Autor.
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Tafsir Fathul Majid
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