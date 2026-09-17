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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiya Aia 74
Al-Anbiya
74
21:74
ولوطا اتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبايث انهم كانوا قوم سوء فاسقين ٧٤
وَلُوطًا ءَاتَيْنَـٰهُ حُكْمًۭا وَعِلْمًۭا وَنَجَّيْنَـٰهُ مِنَ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِى كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْخَبَـٰٓئِثَ ۗ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ قَوْمَ سَوْءٍۢ فَـٰسِقِينَ ٧٤
وَلُوطًا
ﱒ
ءَاتَيۡنَٰهُ
ﱓ
حُكۡمٗا
ﱔ
وَعِلۡمٗا
ﱕ
وَنَجَّيۡنَٰهُ
ﱖ
مِنَ
ﱗ
ٱلۡقَرۡيَةِ
ﱘ
ٱلَّتِي
ﱙ
كَانَت
ﱚ
تَّعۡمَلُ
ﱛ
ٱلۡخَبَٰٓئِثَۚ
ﱜﱝ
إِنَّهُمۡ
ﱞ
كَانُواْ
ﱟ
قَوۡمَ
ﱠ
سَوۡءٖ
ﱡ
فَٰسِقِينَ
ﱢ
٧٤
ﱣ
E concedemos a Lot a prudência e a sabedoria, salvando-o da cidade que se havia entregue às obscenidades, porque erahabitada por um povo vil e depravado.
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Tafsir Fathul Majid
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