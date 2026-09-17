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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiya Aia 73
Al-Anbiya
73
21:73
وجعلناهم ايمة يهدون بامرنا واوحينا اليهم فعل الخيرات واقام الصلاة وايتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ٧٣
وَجَعَلْنَـٰهُمْ أَئِمَّةًۭ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَٰتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكَوٰةِ ۖ وَكَانُوا۟ لَنَا عَـٰبِدِينَ ٧٣
وَجَعَلۡنَٰهُمۡ
ﱁ
أَئِمَّةٗ
ﱂ
يَهۡدُونَ
ﱃ
بِأَمۡرِنَا
ﱄ
وَأَوۡحَيۡنَآ
ﱅ
إِلَيۡهِمۡ
ﱆ
فِعۡلَ
ﱇ
ٱلۡخَيۡرَٰتِ
ﱈ
وَإِقَامَ
ﱉ
ٱلصَّلَوٰةِ
ﱊ
وَإِيتَآءَ
ﱋ
ٱلزَّكَوٰةِۖ
ﱌﱍ
وَكَانُواْ
ﱎ
لَنَا
ﱏ
عَٰبِدِينَ
ﱐ
٧٣
ﱑ
E os designamos imames, para que guiassem os demais, segundo os Nossos desígnios, e lhes inspiramos a prática dobem, a observância da oração, o pagamento do zakat, e foram Nossos adoradores.
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Tafsir Fathul Majid
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