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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiya Aia 71
Al-Anbiya
71
21:71
ونجيناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين ٧١
وَنَجَّيْنَـٰهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِى بَـٰرَكْنَا فِيهَا لِلْعَـٰلَمِينَ ٧١
وَنَجَّيۡنَٰهُ
ﲴ
وَلُوطًا
ﲵ
إِلَى
ﲶ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲷ
ٱلَّتِي
ﲸ
بَٰرَكۡنَا
ﲹ
فِيهَا
ﲺ
لِلۡعَٰلَمِينَ
ﲻ
٧١
ﲼ
E o salvamos, juntamente com Lot, conduzindo-os à terra que abençoamos para a humanidade.
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Tafsir Fathul Majid
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