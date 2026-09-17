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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiya Aia 64
Al-Anbiya
64
21:64
فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون ٦٤
فَرَجَعُوٓا۟ إِلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوٓا۟ إِنَّكُمْ أَنتُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ ٦٤
فَرَجَعُوٓاْ
ﱵ
إِلَىٰٓ
ﱶ
أَنفُسِهِمۡ
ﱷ
فَقَالُوٓاْ
ﱸ
إِنَّكُمۡ
ﱹ
أَنتُمُ
ﱺ
ٱلظَّٰلِمُونَ
ﱻ
٦٤
ﱼ
E confabularam, dizendo entre si: Em verdade, vós sois os injustos.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.