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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiya Aia 63
Al-Anbiya
63
21:63
قال بل فعله كبيرهم هاذا فاسالوهم ان كانوا ينطقون ٦٣
قَالَ بَلْ فَعَلَهُۥ كَبِيرُهُمْ هَـٰذَا فَسْـَٔلُوهُمْ إِن كَانُوا۟ يَنطِقُونَ ٦٣
قَالَ
ﱫ
بَلۡ
ﱬ
فَعَلَهُۥ
ﱭ
كَبِيرُهُمۡ
ﱮ
هَٰذَا
ﱯ
فَسۡـَٔلُوهُمۡ
ﱰ
إِن
ﱱ
كَانُواْ
ﱲ
يَنطِقُونَ
ﱳ
٦٣
ﱴ
Respondeu: Não! Foi o maior deles. Interrogai-os, pois, se é que podem falar inteligivelmente.
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Tafsir Fathul Majid
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