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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiya Aia 58
Al-Anbiya
58
21:58
فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون ٥٨
فَجَعَلَهُمْ جُذَٰذًا إِلَّا كَبِيرًۭا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ٥٨
فَجَعَلَهُمۡ
ﱁ
جُذَٰذًا
ﱂ
إِلَّا
ﱃ
كَبِيرٗا
ﱄ
لَّهُمۡ
ﱅ
لَعَلَّهُمۡ
ﱆ
إِلَيۡهِ
ﱇ
يَرۡجِعُونَ
ﱈ
٥٨
ﱉ
E os reduziu a fragmentos, menos o maior deles, para que, quando voltassem, se recordassem dele.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.