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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiya Aia 57
Al-Anbiya
57
21:57
وتالله لاكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين ٥٧
وَتَٱللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَـٰمَكُم بَعْدَ أَن تُوَلُّوا۟ مُدْبِرِينَ ٥٧
وَتَٱللَّهِ
ﳈ
لَأَكِيدَنَّ
ﳉ
أَصۡنَٰمَكُم
ﳊ
بَعۡدَ
ﳋ
أَن
ﳌ
تُوَلُّواْ
ﳍ
مُدۡبِرِينَ
ﳎ
٥٧
ﳏ
Por Deus que tenho um plano para os vossos ídolos, logo que tiverdes partido...
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.