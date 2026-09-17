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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiya Aia 55
Al-Anbiya
55
21:55
قالوا اجيتنا بالحق ام انت من اللاعبين ٥٥
قَالُوٓا۟ أَجِئْتَنَا بِٱلْحَقِّ أَمْ أَنتَ مِنَ ٱللَّـٰعِبِينَ ٥٥
قَالُوٓاْ
ﲲ
أَجِئۡتَنَا
ﲳ
بِٱلۡحَقِّ
ﲴ
أَمۡ
ﲵ
أَنتَ
ﲶ
مِنَ
ﲷ
ٱللَّٰعِبِينَ
ﲸ
٥٥
ﲹ
Inquiriram-no: Trouxeste-nos a verdade, ou tu és um dos tantos trocistas?
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.