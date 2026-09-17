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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiya Aia 52
Al-Anbiya
52
21:52
اذ قال لابيه وقومه ما هاذه التماثيل التي انتم لها عاكفون ٥٢
إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِۦ مَا هَـٰذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِىٓ أَنتُمْ لَهَا عَـٰكِفُونَ ٥٢
إِذۡ
ﲗ
قَالَ
ﲘ
لِأَبِيهِ
ﲙ
وَقَوۡمِهِۦ
ﲚ
مَا
ﲛ
هَٰذِهِ
ﲜ
ٱلتَّمَاثِيلُ
ﲝ
ٱلَّتِيٓ
ﲞ
أَنتُمۡ
ﲟ
لَهَا
ﲠ
عَٰكِفُونَ
ﲡ
٥٢
ﲢ
Ao perguntar ao seu pai e ao seu povo: Que significam esses ídolos, aos quais vos devotais?
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Tafsir Fathul Majid
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