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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiya Aia 48
Al-Anbiya
48
21:48
ولقد اتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين ٤٨
وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيَآءًۭ وَذِكْرًۭا لِّلْمُتَّقِينَ ٤٨
وَلَقَدۡ
ﱱ
ءَاتَيۡنَا
ﱲ
مُوسَىٰ
ﱳ
وَهَٰرُونَ
ﱴ
ٱلۡفُرۡقَانَ
ﱵ
وَضِيَآءٗ
ﱶ
وَذِكۡرٗا
ﱷ
لِّلۡمُتَّقِينَ
ﱸ
٤٨
ﱹ
Havíamos concedido a Moisés e a Aarão o Discernimento, luz e mensagem para os devotos,
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Tafsir Fathul Majid
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