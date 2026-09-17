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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiya Aia 44
Al-Anbiya
44
21:44
بل متعنا هاولاء واباءهم حتى طال عليهم العمر افلا يرون انا ناتي الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون ٤٤
بَلْ مَتَّعْنَا هَـٰٓؤُلَآءِ وَءَابَآءَهُمْ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُرُ ۗ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِى ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَآ ۚ أَفَهُمُ ٱلْغَـٰلِبُونَ ٤٤
بَلۡ
ﲮ
مَتَّعۡنَا
ﲯ
هَٰٓؤُلَآءِ
ﲰ
وَءَابَآءَهُمۡ
ﲱ
حَتَّىٰ
ﲲ
طَالَ
ﲳ
عَلَيۡهِمُ
ﲴ
ٱلۡعُمُرُۗ
ﲵﲶ
أَفَلَا
ﲷ
يَرَوۡنَ
ﲸ
أَنَّا
ﲹ
نَأۡتِي
ﲺ
ٱلۡأَرۡضَ
ﲻ
نَنقُصُهَا
ﲼ
مِنۡ
ﲽ
أَطۡرَافِهَآۚ
ﲾﲿ
أَفَهُمُ
ﳀ
ٱلۡغَٰلِبُونَ
ﳁ
٤٤
ﳂ
Contudo, agraciamo-los, tanto eles como seus pais, e até lhes prolongamos a vida. Porém, não reparam, acaso, em quetemos assolado a terra, reduzindo-a em suas bordas? São eles, porventura, os vencedores?
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.