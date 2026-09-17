Entrar
Entrar
Entrar
Selecione o idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiya Aia 38
Al-Anbiya
38
21:38
ويقولون متى هاذا الوعد ان كنتم صادقين ٣٨
وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَـٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ٣٨
وَيَقُولُونَ
ﱝ
مَتَىٰ
ﱞ
هَٰذَا
ﱟ
ٱلۡوَعۡدُ
ﱠ
إِن
ﱡ
كُنتُمۡ
ﱢ
صَٰدِقِينَ
ﱣ
٣٨
ﱤ
E perguntaram: quanto se cumprirá esta promessa, se estais certos?
Tafsirs
Camadas
Lições
Reflexões
Respostas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.