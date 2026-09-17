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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiya Aia 35
Al-Anbiya
35
21:35
كل نفس ذايقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة والينا ترجعون ٣٥
كُلُّ نَفْسٍۢ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ ۗ وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةًۭ ۖ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ٣٥
كُلُّ
ﳉ
نَفۡسٖ
ﳊ
ذَآئِقَةُ
ﳋ
ٱلۡمَوۡتِۗ
ﳌﳍ
وَنَبۡلُوكُم
ﳎ
بِٱلشَّرِّ
ﳏ
وَٱلۡخَيۡرِ
ﳐ
فِتۡنَةٗۖ
ﳑﳒ
وَإِلَيۡنَا
ﳓ
تُرۡجَعُونَ
ﳔ
٣٥
ﳕ
Toda a alma provará o gosto da morte, e vos provaremos com o mal e com o bem, e a Nós retornareis.
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Tafsir Fathul Majid
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