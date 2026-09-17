[ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ ] ئەی محمد صلى الله علیه وسلم لە پێش تۆدا بە بەردەوامی لە دونیادا ژیانمان بە هیچ مرۆڤێك نەبەخشیوەو هەموویان مردوون (هـەیە لە زانایان ئـەم ئایەتە دەكـاتە بـەڵگە لەسەر مردنى خضر پێغەمبەر صلى الله علیه وسلم ، وە تەنها عیسا صلى الله علیه وسلم زیندووەو خواى گەورە بەرزى كردۆتەوە بۆ ئاسمان و پێش هاتنى قیامەت دایدەبەزێنێت و دەججال دەكوژێت و دواتر دەمرێت) [ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ (٣٤) ] ئایا تۆ ئەمریت و ئەوانی تر ئەمێننەوە؟ نەخێر ئەوانیش وەكو تۆ ئەمرن و كەس نامێنێت .