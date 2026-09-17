Entrar
Entrar
Entrar
Selecione o idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiya Aia 33
Al-Anbiya
33
21:33
وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون ٣٣
وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ۖ كُلٌّۭ فِى فَلَكٍۢ يَسْبَحُونَ ٣٣
وَهُوَ
ﲰ
ٱلَّذِي
ﲱ
خَلَقَ
ﲲ
ٱلَّيۡلَ
ﲳ
وَٱلنَّهَارَ
ﲴ
وَٱلشَّمۡسَ
ﲵ
وَٱلۡقَمَرَۖ
ﲶﲷ
كُلّٞ
ﲸ
فِي
ﲹ
فَلَكٖ
ﲺ
يَسۡبَحُونَ
ﲻ
٣٣
ﲼ
Ele foi Quem criou a noite e o dia, o sol e a lua; cada qual (dos corpos celestes) gravita em sua respectiva órbita.
Tafsirs
Camadas
Lições
Reflexões
Respostas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.