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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiya Aia 28
Al-Anbiya
28
21:28
يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ٢٨
يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِۦ مُشْفِقُونَ ٢٨
يَعۡلَمُ
ﱣ
مَا
ﱤ
بَيۡنَ
ﱥ
أَيۡدِيهِمۡ
ﱦ
وَمَا
ﱧ
خَلۡفَهُمۡ
ﱨ
وَلَا
ﱩ
يَشۡفَعُونَ
ﱪ
إِلَّا
ﱫ
لِمَنِ
ﱬ
ٱرۡتَضَىٰ
ﱭ
وَهُم
ﱮ
مِّنۡ
ﱯ
خَشۡيَتِهِۦ
ﱰ
مُشۡفِقُونَ
ﱱ
٢٨
ﱲ
Ele conhece tanto o que há antes deles como o que há depois deles, e não podem interceder em favor de ninguém, salvode quem a Ele aprouver, são, ante seu temor, a Ele reverentes.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.