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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiya Aia 26
Al-Anbiya
26
21:26
وقالوا اتخذ الرحمان ولدا سبحانه بل عباد مكرمون ٢٦
وَقَالُوا۟ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَـٰنُ وَلَدًۭا ۗ سُبْحَـٰنَهُۥ ۚ بَلْ عِبَادٌۭ مُّكْرَمُونَ ٢٦
وَقَالُواْ
ﱑ
ٱتَّخَذَ
ﱒ
ٱلرَّحۡمَٰنُ
ﱓ
وَلَدٗاۗ
ﱔﱕ
سُبۡحَٰنَهُۥۚ
ﱖﱗ
بَلۡ
ﱘ
عِبَادٞ
ﱙ
مُّكۡرَمُونَ
ﱚ
٢٦
ﱛ
E dizem: O Clemente teve um filho! Glorificado seja! Qual! São apenas servos veneráveis, esses a quem chamam defilhos,
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Tafsir Fathul Majid
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