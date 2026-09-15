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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiya Aia 25
Al-Anbiya
25
21:25
وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا الاه الا انا فاعبدون ٢٥
وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعْبُدُونِ ٢٥
وَمَآ
ﱁ
أَرۡسَلۡنَا
ﱂ
مِن
ﱃ
قَبۡلِكَ
ﱄ
مِن
ﱅ
رَّسُولٍ
ﱆ
إِلَّا
ﱇ
نُوحِيٓ
ﱈ
إِلَيۡهِ
ﱉ
أَنَّهُۥ
ﱊ
لَآ
ﱋ
إِلَٰهَ
ﱌ
إِلَّآ
ﱍ
أَنَا۠
ﱎ
فَٱعۡبُدُونِ
ﱏ
٢٥
ﱐ
Jamais enviamos mensageiro algum antes de ti, sem que lhe tivéssemos revelado que: Não há outra divindade além deMim. Adora-Me, e serve-Me!
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.