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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiya Aia 20
Al-Anbiya
20
21:20
يسبحون الليل والنهار لا يفترون ٢٠
يُسَبِّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ٢٠
يُسَبِّحُونَ
ﲠ
ٱلَّيۡلَ
ﲡ
وَٱلنَّهَارَ
ﲢ
لَا
ﲣ
يَفۡتُرُونَ
ﲤ
٢٠
ﲥ
Glorificam-No noite e dia, e não ficam exaustos.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.