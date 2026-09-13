Всевышний поведал о том, что Он взял на себя ответственность утвердить истину и сокрушить ложь. И всякий раз, когда люди начинают препираться и отстаивать ложь, Аллах ниспосылает истину, знание и разъяснения, которые разбивают ложь вдребезги. Она исчезает, и каждый человек убеждается в ее порочности. Это можно отнести ко всем религиозным и духовным вопросам. Стоит приверженцам лжи посеять среди людей сомнения, связанные с логическими размышлениями или священными текстами, для того, чтобы провозгласить ложь и опровергнуть истину, как люди находят ниспосланные Аллахом неопровержимые логические аргументы и священные тексты, которые убедительно опровергают эти ошибочные воззрения, благодаря чему окружающие получают возможность убедиться в их порочности. Это ясно каждому, кто последовательно и внимательно изучает религиозные вопросы. А затем Аллах обратился к тем, кто приписывает Ему недостойные качества, приобщает к Нему сотоварищей или верит в существование у Него Сына и Супруги. Ваши злодеяния закончатся тем, что вас постигнет горе, разочарование и великий убыток. Ваши слова не принесут вам никакой пользы, и ваши ожидания не оправдаются. Вы не добьетесь того, ради чего вы трудились и к чему вы стремились. Более того, все произойдет наоборот. Вашим уделом будут лишения и разочарование. Затем Аллах поведал о том, что власть над небесами, землей и всем, что находится между ними, принадлежит Ему одному. Все обитающие на них творения являются Его рабами. Они не обладают никакой властью и даже малой толикой власти. Они ничем не могут помочь Аллаху и не имеют право даже ходатайствовать перед Ним без Его позволения. Почему же тогда многобожники превращают эти творения в божества и приписывают Аллаху детей?!