В День воскресения, когда всех людей будет одолевать великий страх, они не будут опечалены. А произойдет это, когда Преисподняя приблизится к неверным и грешникам и будет яростно жаждать их. Это событие вызовет у людей сильный страх, однако оно ничуть не опечалит праведников, потому что им будет известно, что ожидает их впереди, и потому что Аллах обезопасит их от всего, что может вызвать у них страх. Как только они воскреснут и покинут могилы, благородные ангелы предстанут перед ними для того, чтобы призвать их на место сбора. Они будут приветствовать их словами: «Настал обещанный вам день. Возрадуйтесь же обещанию Аллаха, и пусть ваша радость будет великой, потому что впереди вас ожидают великие почести. Радуйтесь и ликуйте, потому что отныне Аллах обезопасил вас от всего, что может вызвать страх или негодование».