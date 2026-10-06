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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-An'am Aia 98
Al-An'am
98
6:98
وهو الذي انشاكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الايات لقوم يفقهون ٩٨
وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍۢ وَٰحِدَةٍۢ فَمُسْتَقَرٌّۭ وَمُسْتَوْدَعٌۭ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْـَٔايَـٰتِ لِقَوْمٍۢ يَفْقَهُونَ ٩٨
وَهُوَ
ﱷ
ٱلَّذِيٓ
ﱸ
أَنشَأَكُم
ﱹ
مِّن
ﱺ
نَّفۡسٖ
ﱻ
وَٰحِدَةٖ
ﱼ
فَمُسۡتَقَرّٞ
ﱽ
وَمُسۡتَوۡدَعٞۗ
ﱾﱿ
قَدۡ
ﲀ
فَصَّلۡنَا
ﲁ
ٱلۡأٓيَٰتِ
ﲂ
لِقَوۡمٖ
ﲃ
يَفۡقَهُونَ
ﲄ
٩٨
ﲅ
Foi Ele Quem vos produziu de um só ser e vos proporcionou uma estância para descanso. Temos elucidado osversículos para os sensatos.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.