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Tafsir: Al-An'am 6:86
Al-An'am
86
6:86
واسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ٨٦
وَإِسْمَـٰعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًۭا ۚ وَكُلًّۭا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَـٰلَمِينَ ٨٦
وَإِسۡمَٰعِيلَ
وَٱلۡيَسَعَ
وَيُونُسَ
وَلُوطٗاۚ
وَكُلّٗا
فَضَّلۡنَا
عَلَى
ٱلۡعَٰلَمِينَ
٨٦
E Ismael, Eliseu, Jonas e Lot, cada um dos quais preferimos sobre os seu contemporâneos.
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Tafseer Jalalayn
﴿وَإِسۡمَـٰعِیلَ﴾ بن إبراهيم ﴿وَٱلۡیَسَعَ﴾ اللام زائدة ﴿وَیُونُسَ وَلُوطࣰاۚ﴾ ابن هَارَانِ أَخِي إبْرَاهِيم ﴿وَكُلࣰّا﴾ مِنْهُمْ ﴿فَضَّلۡنَا عَلَى ٱلۡعَـٰلَمِینَ ٨٦﴾ بالنبوة