Entrar
Entrar
Entrar
Selecione o idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Al-An'am 6:69
Al-An'am
69
6:69
وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولاكن ذكرى لعلهم يتقون ٦٩
وَمَا عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَىْءٍۢ وَلَـٰكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ٦٩
وَمَا
عَلَى
ٱلَّذِينَ
يَتَّقُونَ
مِنۡ
حِسَابِهِم
مِّن
شَيۡءٖ
وَلَٰكِن
ذِكۡرَىٰ
لَعَلَّهُمۡ
يَتَّقُونَ
٦٩
Os tementes não será responsáveis por eles; porém, (seu dever) é lembrá-los, talvez temam a Deus.
Tafsirs
Camadas
Lições
Reflexões
Respostas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ
] ئهو كهسانهی كه تهقوای خوای گهوره ئهكهن وه خۆیان ئهپارێزن هیچ شتێكیان لهسهر نیه كه خهڵكی تر گاڵته به ئایهتهكانی خوای گهوره بكات ئهگهر ئهو شوێنه بهجێ بێلن و بڕۆن [
وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (٦٩)
] بهڵكو ئهمه یادخستنهوهیهكه بهڵكو تهقوای خوای گهوره بكهن و خۆیان لم كاره بپارێزن.