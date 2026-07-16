Entrar
Entrar
Entrar
Selecione o idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-An'am
26
6:26
وهم ينهون عنه ويناون عنه وان يهلكون الا انفسهم وما يشعرون ٢٦
وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْـَٔوْنَ عَنْهُ ۖ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ٢٦
وَهُمۡ
يَنۡهَوۡنَ
عَنۡهُ
وَيَنۡـَٔوۡنَ
عَنۡهُۖ
وَإِن
يُهۡلِكُونَ
إِلَّآ
أَنفُسَهُمۡ
وَمَا
يَشۡعُرُونَ
٢٦
E impedem os demais, apartando-os dele (o Alcorão); mas, com isso, não fazem mais do que se prejudicar, sem osentirem.
Tafsirs
Camadas
Lições
Reflexões
Respostas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ
] ئهوان كافران و موشریكان نههی ئهكهن كه خهڵك ئیمان بێنێ به قورئان یان به پێغهمبهری خوا- صلى الله عليه وسلم - وه خۆشیان دوور ئهگرن و دوور ئهخهنهوه، یاخود وهكو (ئهبو تالب) قهدهغهى خهڵكى ئهكات كه ئازارى پێغهمبهری خوا- صلى الله عليه وسلم - بدهن و بیكوژن، وه خۆیشى لێ دور ئهگرێت و ئیمانى پێ ناهێنێت [
وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (٢٦)
] بهم كارهشیان تهنها خۆیان بههیلاك ئهدهن و ڕووبهرووی سزای خوای گهوره ئهبنهوه بهڵام ئێستا ههست ناكهن.