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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-An'am Aia 130
Al-An'am
130
6:130
يا معشر الجن والانس الم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي وينذرونكم لقاء يومكم هاذا قالوا شهدنا على انفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين ١٣٠
يَـٰمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌۭ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَـٰتِى وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَـٰذَا ۚ قَالُوا۟ شَهِدْنَا عَلَىٰٓ أَنفُسِنَا ۖ وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَشَهِدُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا۟ كَـٰفِرِينَ ١٣٠
يَٰمَعۡشَرَ
ﲨ
ٱلۡجِنِّ
ﲩ
وَٱلۡإِنسِ
ﲪ
أَلَمۡ
ﲫ
يَأۡتِكُمۡ
ﲬ
رُسُلٞ
ﲭ
مِّنكُمۡ
ﲮ
يَقُصُّونَ
ﲯ
عَلَيۡكُمۡ
ﲰ
ءَايَٰتِي
ﲱ
وَيُنذِرُونَكُمۡ
ﲲ
لِقَآءَ
ﲳ
يَوۡمِكُمۡ
ﲴ
هَٰذَاۚ
ﲵﲶ
قَالُواْ
ﲷ
شَهِدۡنَا
ﲸ
عَلَىٰٓ
ﲹ
أَنفُسِنَاۖ
ﲺﲻ
وَغَرَّتۡهُمُ
ﲼ
ٱلۡحَيَوٰةُ
ﲽ
ٱلدُّنۡيَا
ﲾ
وَشَهِدُواْ
ﲿ
عَلَىٰٓ
ﳀ
أَنفُسِهِمۡ
ﳁ
أَنَّهُمۡ
ﳂ
كَانُواْ
ﳃ
كَٰفِرِينَ
ﳄ
١٣٠
ﳅ
Ó assembléia de gênios e humanos, acaso não se vos apresentaram mensageiros, dentre vós, que vos ditaram Meusversículos e vos admoestaram com o comparecimento neste vosso dia? Dirão: Testemunhamos contra nós mesmos! A vidaterrena os iludiu, e confessarão que tinham sido incrédulos.
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Tafsir Fathul Majid
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