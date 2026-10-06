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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-An'am Aia 126
Al-An'am
126
6:126
وهاذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الايات لقوم يذكرون ١٢٦
وَهَـٰذَا صِرَٰطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًۭا ۗ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْـَٔايَـٰتِ لِقَوْمٍۢ يَذَّكَّرُونَ ١٢٦
وَهَٰذَا
ﱠ
صِرَٰطُ
ﱡ
رَبِّكَ
ﱢ
مُسۡتَقِيمٗاۗ
ﱣﱤ
قَدۡ
ﱥ
فَصَّلۡنَا
ﱦ
ٱلۡأٓيَٰتِ
ﱧ
لِقَوۡمٖ
ﱨ
يَذَّكَّرُونَ
ﱩ
١٢٦
ﱪ
E eis aqui a senda reta do teu Senhor. Já elucidamos as leis para aqueles que meditam.
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Tafsir Fathul Majid
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