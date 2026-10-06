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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-An'am Aia 124
Al-An'am
124
6:124
واذا جاءتهم اية قالوا لن نومن حتى نوتى مثل ما اوتي رسل الله الله اعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين اجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون ١٢٤
وَإِذَا جَآءَتْهُمْ ءَايَةٌۭ قَالُوا۟ لَن نُّؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَآ أُوتِىَ رُسُلُ ٱللَّهِ ۘ ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُۥ ۗ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا۟ صَغَارٌ عِندَ ٱللَّهِ وَعَذَابٌۭ شَدِيدٌۢ بِمَا كَانُوا۟ يَمْكُرُونَ ١٢٤
وَإِذَا
ﲲ
جَآءَتۡهُمۡ
ﲳ
ءَايَةٞ
ﲴ
قَالُواْ
ﲵ
لَن
ﲶ
نُّؤۡمِنَ
ﲷ
حَتَّىٰ
ﲸ
نُؤۡتَىٰ
ﲹ
مِثۡلَ
ﲺ
مَآ
ﲻ
أُوتِيَ
ﲼ
رُسُلُ
ﲽ
ٱللَّهِۘ
ﲾﲿ
ٱللَّهُ
ﳀ
أَعۡلَمُ
ﳁ
حَيۡثُ
ﳂ
يَجۡعَلُ
ﳃ
رِسَالَتَهُۥۗ
ﳄﳅ
سَيُصِيبُ
ﳆ
ٱلَّذِينَ
ﳇ
أَجۡرَمُواْ
ﳈ
صَغَارٌ
ﳉ
عِندَ
ﳊ
ٱللَّهِ
ﳋ
وَعَذَابٞ
ﳌ
شَدِيدُۢ
ﳍ
بِمَا
ﳎ
كَانُواْ
ﳏ
يَمۡكُرُونَ
ﳐ
١٢٤
ﳑ
Quando lhes é apresentado um versículo, dizem: Jamais creremos, até que nos seja apresentado algo semelhante ao quefoi concedido aos mensageiros de Deus! Deus sabe melhor do que ninguém a quem deve encomendar a Sua missão. Logoalcançará os pecadores uma humilhação, ante Deus, e um severo castigo, por suas conspirações.
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Tafsir Fathul Majid
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