Злостные преступники отстаивают свои лживые взгляды и пытаются опровергнуть истину, которую принесли посланники, по причине своей зависти и несправедливости. Они отказываются уверовать до тех пор, пока им не будет даровано пророческое послание, которое было даровано посланникам Аллаха. Они возражают Самому Аллаху, обольщаются собой, надменно отвергают истину, которая была ниспослана посланникам, и противятся Его милости. Аллах отверг их порочные возражения и сообщил о том, что они не годятся для добрых начинаний и не обладают качествами, которые необходимы Его праведным рабам и тем более пророкам и посланникам. Аллаху лучше знать, кому можно доверить послание, кто заслуживает этой чести и способен понести это тяжелое бремя. Аллах выбирает тех, кто обладает всеми прекрасными качествами и избавлен от дурного нрава, и одаряет их в соответствии с требованиями божественной мудрости. Если же человек не обладает такими особенностями, то Аллах не одаряет его пророческим посланием, ведь Он никогда не окажет самую великую почесть тем, кто ее не заслуживает. Этот коранический аят свидетельствует о совершенной мудрости Всевышнего Аллаха. Он милосерден и великодушен, а Его благодеяния неисчислимы, однако по Своей мудрости Он оказывает милость только тем, кто этого заслуживает. Что же касается преступников, то их участью будут унижение и презрение. Аллах унизит их за то, что они превозносились над истиной, и подвергнет их суровому наказанию за то, что они строили козни. Их злые ухищрения станут причиной их страданий, и Всевышний Аллах не поступит с ними несправедливо.