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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-An'am Aia 123
Al-An'am
123
6:123
وكذالك جعلنا في كل قرية اكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون الا بانفسهم وما يشعرون ١٢٣
وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا فِى كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَـٰبِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا۟ فِيهَا ۖ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ١٢٣
وَكَذَٰلِكَ
ﲡ
جَعَلۡنَا
ﲢ
فِي
ﲣ
كُلِّ
ﲤ
قَرۡيَةٍ
ﲥ
أَكَٰبِرَ
ﲦ
مُجۡرِمِيهَا
ﲧ
لِيَمۡكُرُواْ
ﲨ
فِيهَاۖ
ﲩﲪ
وَمَا
ﲫ
يَمۡكُرُونَ
ﲬ
إِلَّا
ﲭ
بِأَنفُسِهِمۡ
ﲮ
وَمَا
ﲯ
يَشۡعُرُونَ
ﲰ
١٢٣
ﲱ
De tal modo, estabelecemos líderes, em todas as cidades, entre os piores pecadores, para que assim conspirassemmutuamente; porém, só corromperão a si mesmos, sem o saberem.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.