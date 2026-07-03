Entrar
Entrar
Entrar
Selecione o idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-An'am
120
6:120
وذروا ظاهر الاثم وباطنه ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون ١٢٠
وَذَرُوا۟ ظَـٰهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُۥٓ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا۟ يَقْتَرِفُونَ ١٢٠
وَذَرُواْ
ظَٰهِرَ
ٱلۡإِثۡمِ
وَبَاطِنَهُۥٓۚ
إِنَّ
ٱلَّذِينَ
يَكۡسِبُونَ
ٱلۡإِثۡمَ
سَيُجۡزَوۡنَ
بِمَا
كَانُواْ
يَقۡتَرِفُونَ
١٢٠
Fugi do pecado, tanto confesso como íntimo, porque aqueles que lucram como o pecado serão castigados pelo quehouverem lucrado.
Tafsirs
Camadas
Lições
Reflexões
Respostas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ
] وه ئێوه دهستههڵگرن و واز بێنن له تاوان ئهوهی كه ئاشكرایهو به ئهندامهكانی لهش ئهیكهن، وه ئهوهی كه نهێنیه له دڵتاندایه [
إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ
] ئهوانهی كه تاوان ئهنجام ئهدهن وه تاوان ئهكهن و بهدهستی دێنن [
سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ (١٢٠)
] ئهوه به دڵنیایی سزای ئهو تاوانهی خۆیان وهرئهگرن.