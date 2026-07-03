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Al-An'am
115
6:115
وتمت كلمت ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم ١١٥
وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًۭا وَعَدْلًۭا ۚ لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَـٰتِهِۦ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١١٥
وَتَمَّتۡ
كَلِمَتُ
رَبِّكَ
صِدۡقٗا
وَعَدۡلٗاۚ
لَّا
مُبَدِّلَ
لِكَلِمَٰتِهِۦۚ
وَهُوَ
ٱلسَّمِيعُ
ٱلۡعَلِيمُ
١١٥
As promessas do teu Senhor já se têm cumprido fiel e justiceiramente, pois Suas promessas são imutáveis, porque ele éo Oniouvinte, o Sapientíssimo.
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Tafseer Jalalayn
﴿وَتَمَّتۡ كَلِمَـٰتُ رَبِّكَ﴾ بِالْأَحْكَامِ وَالْمَوَاعِيد ﴿صِدۡقࣰا وَعَدۡلࣰاۚ﴾ تَمْيِيز ﴿لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَـٰتِهِۦۚ﴾ بِنَقْصٍ أَوْ خَلْف ﴿وَهُوَ ٱلسَّمِیعُ﴾ لِمَا يُقَال ﴿ٱلۡعَلِیمُ ١١٥﴾ بِمَا يُفْعَل