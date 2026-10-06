Entrar
Entrar
Entrar
Selecione o idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-An'am Aia 100
Al-An'am
100
6:100
وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون ١٠٠
وَجَعَلُوا۟ لِلَّهِ شُرَكَآءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ ۖ وَخَرَقُوا۟ لَهُۥ بَنِينَ وَبَنَـٰتٍۭ بِغَيْرِ عِلْمٍۢ ۚ سُبْحَـٰنَهُۥ وَتَعَـٰلَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ ١٠٠
وَجَعَلُواْ
ﲵ
لِلَّهِ
ﲶ
شُرَكَآءَ
ﲷ
ٱلۡجِنَّ
ﲸ
وَخَلَقَهُمۡۖ
ﲹﲺ
وَخَرَقُواْ
ﲻ
لَهُۥ
ﲼ
بَنِينَ
ﲽ
وَبَنَٰتِۭ
ﲾ
بِغَيۡرِ
ﲿ
عِلۡمٖۚ
ﳀﳁ
سُبۡحَٰنَهُۥ
ﳂ
وَتَعَٰلَىٰ
ﳃ
عَمَّا
ﳄ
يَصِفُونَ
ﳅ
١٠٠
ﳆ
Mesmo assim atribuem como parceiros a Deus os gênios, embora fosse Ele Quem os criasse; e, nesciamente, inventaram-Lhe filhos e filhas. Glorificado e exaltado seja, por tudo quanto Lhe atribuem.
Tafsirs
Camadas
Lições
Reflexões
Respostas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.