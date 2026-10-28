Его дары щедры и богаты, и в небесах и на земле нет живого существа, которое бы не питалось этими дарами. Он знает, где Его рабы находят приют и где они ищут пропитание. Его могущество и власть безграничны. Благодаря им Он сотворил земной и небесный миры, благодаря им Он управляет делами во Вселенной и господствует над всем сущим. Его воля непреложна, и поэтому в мире происходит только то, что Он пожелает. Ничто не может произойти вопреки Его воле, никто не в состоянии пошатнуть Его власть, и нет такого места, куда бы не распространялось Его владычество. Он всемогущ, и благодаря Своему могуществу Он обеспечивает творения пропитанием во всех уголках Вселенной. Благодаря Своему могуществу Он воскресит мертвых, после того как их тела истлеют в холодной земле, или их прах будет рассеян ветром по свету, или их останки будут изглоданы дикими птицами и зверями. Где бы ни погиб человек, в далекой пустыне или в бескрайнем море, Аллах не забывает о нем и верно знает, какая участь постигла его тело. Воистину, пречист Могущественный, Крепкий Творец!