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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Adh-Dhariyat Aia 57
Adh-Dhariyat
57
51:57
ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ٥٧
مَآ أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍۢ وَمَآ أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ٥٧
مَآ
ﱪ
أُرِيدُ
ﱫ
مِنۡهُم
ﱬ
مِّن
ﱭ
رِّزۡقٖ
ﱮ
وَمَآ
ﱯ
أُرِيدُ
ﱰ
أَن
ﱱ
يُطۡعِمُونِ
ﱲ
٥٧
ﱳ
Não lhes peço sustento algum, nem quero que Me alimentam.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.