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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Adh-Dhariyat Aia 56
Adh-Dhariyat
56
51:56
وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ٥٦
وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٥٦
وَمَا
ﱣ
خَلَقۡتُ
ﱤ
ٱلۡجِنَّ
ﱥ
وَٱلۡإِنسَ
ﱦ
إِلَّا
ﱧ
لِيَعۡبُدُونِ
ﱨ
٥٦
ﱩ
Não criei os gênios e os humanos, senão para Me adorarem.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.