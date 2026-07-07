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Adh-Dhariyat
43
51:43
وفي ثمود اذ قيل لهم تمتعوا حتى حين ٤٣
وَفِى ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا۟ حَتَّىٰ حِينٍۢ ٤٣
وَفِي
ثَمُودَ
إِذۡ
قِيلَ
لَهُمۡ
تَمَتَّعُواْ
حَتَّىٰ
حِينٖ
٤٣
E (no povo de) Tamud tendes um exemplo, ao lhes ser dito: Desfrutai transitoriamente!
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.