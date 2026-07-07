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Adh-Dhariyat
35
51:35
فاخرجنا من كان فيها من المومنين ٣٥
فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٣٥
فَأَخۡرَجۡنَا
مَن
كَانَ
فِيهَا
مِنَ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
٣٥
E evacuamos os fiéis que nela (Sodoma) havia.
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العربية
Tafsir Ibn Kathir
وقال تعالى ههنا
"فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين"
وهم لوط وأهل بيته إلا امرأته.