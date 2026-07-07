Entrar
Entrar
Entrar
Selecione o idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Adh-Dhariyat
34
51:34
مسومة عند ربك للمسرفين ٣٤
مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ٣٤
مُّسَوَّمَةً
عِندَ
رَبِّكَ
لِلۡمُسۡرِفِينَ
٣٤
Destinados, da parte do teu Senhor, aos transgressores.
Tafsirs
Camadas
Lições
Reflexões
Respostas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ (٣٤)
] ئهو بهردانه ههمووی دیاریكراو و نیشانكراوه ههموو بهردێ ناوی ئهو كهسهی پێوهیه كه تێی ئهگرن لهلایهن خوای گهورهوه بۆ ئهو كهسانهی كه زیادڕهویان كردووه له كوفرو تاوان و سهرپێچیدا.