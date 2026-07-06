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Adh-Dhariyat
32
51:32
قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين ٣٢
قَالُوٓا۟ إِنَّآ أُرْسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمٍۢ مُّجْرِمِينَ ٣٢
قَالُوٓاْ
إِنَّآ
أُرۡسِلۡنَآ
إِلَىٰ
قَوۡمٖ
مُّجۡرِمِينَ
٣٢
Responderam-lhe: Em verdade, fomos enviados a um povo de pecadores,
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Tafsir Muyassar
Você está lendo um tafsir para o grupo de versos 51:32 a 51:34
قال إبراهيم عليه السلام،
لملائكة الله:
ما شأنكم وفيم أُرسلتم؟
قالوا:
إن الله أرسلنا إلى قوم قد أجرموا لكفرهم بالله؛ لنهلكهم بحجارة من طين متحجِّر، معلَّمة عند ربك لهؤلاء المتجاوزين الحدَّ في الفجور والعصيان.