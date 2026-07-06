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Adh-Dhariyat
27
51:27
فقربه اليهم قال الا تاكلون ٢٧
فَقَرَّبَهُۥٓ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ٢٧
فَقَرَّبَهُۥٓ
إِلَيۡهِمۡ
قَالَ
أَلَا
تَأۡكُلُونَ
٢٧
Que lhes ofereceu... Disse (ante a hesitação deles): Não comeis?
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العربية
السعدي Al-Sa'di
[فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ } وعرض عليهم الأكل، فـ
{ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ}