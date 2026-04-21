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Maryam
8
19:8
قال رب انى يكون لي غلام وكانت امراتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا ٨
قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِى غُلَـٰمٌۭ وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِى عَاقِرًۭا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبَرِ عِتِيًّۭا ٨
قَالَ
رَبِّ
أَنَّىٰ
يَكُونُ
لِي
غُلَٰمٞ
وَكَانَتِ
ٱمۡرَأَتِي
عَاقِرٗا
وَقَدۡ
بَلَغۡتُ
مِنَ
ٱلۡكِبَرِ
عِتِيّٗا
٨
Disse (Zacarias): Ó Senhor meu, como poderei ter um filho, uma vez que minha mulher é estéril e eu cheguei à senilidade?
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا
] زهكهریاش - صلى الله عليه وسلم - سهری سوڕما له تواناو دهسهڵاتی خوای گهورهو وتى: ئهى پهروهردگار من چۆن منداڵم ئهبێ لهو تهمهنه پیره، كه تهمهنى سهدو بیست ساڵ بووه، وه خێزانهكهیشم نهزۆكهو به گهنجى منداڵى نهبووه چۆن لهم تهمهنه منداڵی دهبێت، كه تهمهنى نهوهدو ههشت ساڵ بووه [
وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا (٨)
] وه گهیشتوومهته ئهوپهڕی تهمهنی پیرێتی.
He has revealed to you ˹O Prophet˺ the Book in truth, confirming what came before it, as He revealed the Torah and the Gospel
— Dr. Mustafa Khattab, the Clear Quran
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