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Taha
83
20:83
۞ وما اعجلك عن قومك يا موسى ٨٣
۞ وَمَآ أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَـٰمُوسَىٰ ٨٣
۞ وَمَآ
أَعۡجَلَكَ
عَن
قَوۡمِكَ
يَٰمُوسَىٰ
٨٣
(Allah zei:) "En wat heeft jou je van jouw volk doen weghaasten, O Môesa?"
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Koyas Miah
Volgen
2 jaar geleden
·
Verwijzen naar
Ayah 20:83
The context of this ayah, I believe, is after Musa (as) and his people were saved from Pharoah, Musa (as) went ahead of his people so he could attend his appointed meeting with Allah. In the time he was away, his people began worshipping the calf.
On reflection, the ayah – and the question of 'rushing / hastening' – has a double meaning for me:
1) 'What made you rush?' - i.e. Intention: Sometimes in life, we rush ahead, enthusiastically seeki...
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