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Taha
76
20:76
جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذالك جزاء من تزكى ٧٦
جَنَّـٰتُ عَدْنٍۢ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَآءُ مَن تَزَكَّىٰ ٧٦
جَنَّٰتُ
عَدۡنٖ
تَجۡرِي
مِن
تَحۡتِهَا
ٱلۡأَنۡهَٰرُ
خَٰلِدِينَ
فِيهَاۚ
وَذَٰلِكَ
جَزَآءُ
مَن
تَزَكَّىٰ
٧٦
De Tuinen van 'Adn ( het Paradijs), waar onder door de rivieren stromen, zij zijn eeuwig levenden darin. Dat is de beloning voor wie zich reinigt.
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A Siddiqui
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6 jaar geleden
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Verwijzen naar
Surah 108 en Ayah 5:85, 20:75-76, 10:9, 47:15
Next time you go for a hike near a river or stream, take a few minutes (if it's safe!) to close your eyes, and imagine that you are hearing the rivers that flow in Jennah.
Imagine, for a moment, that all of the pain, fatigue, and heatbreak of this dunya has been removed from you and you can finally rest in a state of tranquility and bliss. Ask Allah to admit you into His paradise.
Then open your eyes and resume back on the path, knowing that yo...
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