Помощь и обратная связь

Пожалуйста, проверьте FAQ, чтобы увидеть, был ли уже дан ответ на ваш вопрос. При необходимости вы можете связаться с нами и мы сделаем все возможное, чтобы свяжемся с вами как можно скорее, но для того, чтобы вы знали, что у нас небольшая команда, пожалуйста, будьте любезны.

Могу ли я загрузить Quran.com на свой компьютер?

К сожалению нет. Мы пока не предоставляем возможности для загрузки нашего веб-сайта или Корана на ваш компьютер. Однако вы можете установить наше мобильное приложение для чтения в автономном режиме.

Могу ли я просматривать сайт на других языках?

Чтобы изменить предпочитаемый язык, в правом верхнем углу каждой страницы есть раскрывающийся список (в верхнем левом углу для языков с письмом справа налево). Используйте это раскрывающееся меню, чтобы выбрать предпочитаемый язык.

Я обнаружил ошибку перевода, где мне ее зарегистрировать?

Пожалуйста, сообщите об этой ошибке здесь и мы исправим эту ошибку как можно скорее, иншаллах.

Сайт не работает, как мне сказать?

Это не хорошо! Если сайт вообще не работает или, возможно, вы видите белый экран с текстом «Извините, что-то пошло не так», мы будем признательны, если вы сообщите об этом здесь .

Я разработчик. Как я могу внести свой вклад?

Пожалуйста, посетите страницу разработчиков для получения дополнительной информации.

Вопросы, связанные с исламом / фикхом / фетвами

Quran.com - это онлайн-инструмент для чтения, прослушивания и изучения. Команда Quran.com состоит из инженеров-программистов, дизайнеров и менеджеров по продукции. К сожалению, это ограничение нашего набора навыков. У нас нет ученых, имамов или шейхов в составе команды, которая могла бы помочь с вопросами, связанными с исламом, фикхом или фетвами. Мы стараемся воздерживаться от ответов на эти вопросы и советуем вам поговорить с местным имамом в мечети или с шейхом.

Доступен ли Тафсир?

Да, у нас есть тафсиры. Щелкните значок, показанный рядом с каждым аятом, затем щелкните тафисры. Приложение покажет вам список доступных тафсиров. Щелкните по тафсиру, который хотите прочитать.

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Есть ли у Quran.com мобильное приложение?

Да! Посетите нашу страницу мобильных приложений для получения дополнительной информации.