политика конфиденциальности

Quran Foundation, Inc. (включая Quran.com) — это некоммерческая организация 501(c)(3), которая стремится дать возможность каждому человеку извлечь пользу из Корана. Quran Foundation, Inc. ценит и уважает конфиденциальность всех наших пользователей.
Мы собираем определенную личную информацию от пользователей, которые решили создать учетную запись на Quran.com. Эта информация может включать:
Адрес электронной почты : мы собираем ваш адрес электронной почты, чтобы облегчить процесс создания учетной записи и для целей связи, связанных с вашей учетной записью, включая восстановление учетной записи и уведомления безопасности.
Мы используем личную информацию, которую мы собираем, для следующих целей:
Мы собираем информацию, которую ваш браузер отправляет каждый раз, когда вы посещаете наш Сервис («Данные журнала»). Эти данные журнала могут включать в себя такую информацию, как адрес интернет-протокола («IP») вашего компьютера, тип браузера, версия браузера, страницы нашего Сервиса, которые вы посещаете, время и дата вашего посещения, время, проведенное на этих страницах, и другую информацию. статистика.
Мы можем использовать ваш адрес электронной почты для отправки вам важных обновлений, информационных бюллетеней или уведомлений, связанных с нашими услугами, контентом и т. д. У вас будет возможность отказаться от подписки на эти сообщения в любое время.
Право на доступ: Вы имеете право запросить у Фонда Корана копии ваших личных данных. Мы можем взимать с вас небольшую плату за эту услугу.
Право на исправление : Вы имеете право потребовать от Фонда Корана исправить любую информацию, которую вы считаете неточной. Вы также имеете право попросить Фонд Корана дополнить информацию, которую вы считаете неполной.
Право на удаление: Вы имеете право потребовать, чтобы Фонд Корана удалил ваши личные данные при определенных условиях.
Право на ограничение обработки: Вы имеете право потребовать, чтобы Фонд Корана ограничил обработку ваших личных данных при определенных условиях.
Право возражать против обработки : Вы имеете право возражать против обработки ваших личных данных Фондом Корана при определенных условиях.
Право на переносимость данных : вы имеете право потребовать от Фонда Корана передать собранные нами данные другой организации или непосредственно вам при определенных условиях. .
Мы принимаем соответствующие меры для защиты вашей личной информации от несанкционированного доступа, изменения, раскрытия или уничтожения. Мы используем стандартные отраслевые протоколы безопасности и применяем физические, электронные и управленческие меры безопасности для обеспечения конфиденциальности и целостности ваших данных.
Мы не продаем, не обмениваем и не сдаем в аренду вашу личную информацию третьим лицам.
Мы используем Google Analytics, чтобы убедиться, что сайт продолжает работать должным образом, а также чтобы знать, над какими функциями следует работать в первую очередь и т. д. Эта информация является анонимной, и мы не отслеживаем ее до какого-либо конкретного человека.
Чтобы обеспечить вашу конфиденциальность и контроль над вашей личной информацией, мы предлагаем простой процесс удаления учетной записи. Когда вы решите удалить свою учетную запись, все связанные личные данные будут автоматически и навсегда удалены из наших систем. Вы можете инициировать удаление учетной записи, зайдя на страницу своего профиля. После инициирования удаления ваши личные данные будут безопасно удалены с наших серверов в течение разумного периода времени.
Quran.com использует файлы cookie для улучшения вашего просмотра, предоставления персонализированного контента и анализа трафика веб-сайта. Заходя на наш веб-сайт и используя его, вы соглашаетесь на использование файлов cookie в соответствии с настоящей Политикой конфиденциальности.
Если у > есть какие-либо вопросы, опасения или пожелания относительно настоящей Политики конфиденциальности или обработки вашей личной информации, свяжитесь с нами < здесь < > Используя наш веб-сайт, вы подтверждаете, что прочитали и поняли настоящую Политику конфиденциальности, и даете согласие на сбор, использование и раскрытие вашей личной информации, как описано.
0%